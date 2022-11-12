金馬獎非官方唯一指定會外賽預測活動的金鳴獎歡慶十周年，身旁全是老千，包括烈姐、還有柯震東。向來喜歡重押黑馬，我資助薇渟首次出賽。

在新劇《仙女姐姐來我家》擔綱大明星珍珠，殺青之後終於有空喘口氣了，腦海裡還有表演課、運動、瘦身、旅遊絡繹於途。

我在那雀躍的表情裡，彷彿望見少女的雀斑，紀錄著年輕女星一路走來的酸酸甜甜、平平安安。

最近還有一個奇妙的發現。

如果單身女孩開關門的速度飛快，極可能是獨居太久養成的習慣。

我感覺她們都像特工。雖然沒有很多本護照、也沒有一皮箱的現金，但行為極其神秘。大白天就把窗簾拉住，一回家立即把耳機摘下，竊聽周遭的各種動靜。

後來UberEat的朋友證實我的想像。他說明明一個女孩子獨居，但是訂單都寫陳先生，陳先生就是她的接頭暗語。

所以小陳故事多。

每一個「陳先生」都有喜歡的男人。平常如果閨蜜沒空聊天，就去喜歡男人的臉書裡坐一坐、去他的ig發發呆，彷彿走進他的房間。

他不在，我獨自坐在窗邊吹了吹風，對著他遺留下的圖文和數據，哪怕是一粒塵埃，也凝視良久。

這樣一想，我們每個人的社群，都承載過多少次這樣的凝視啊，當代人類的深情，最後只能以這種形式保存。

聽說單身獨居的女孩比較嗜睡，儘管睡得多，但情緒的起伏卻不小，這可能就是藏傳佛教和藏傳睡覺最大的差別。

我們每天的情緒都是相對固定且有配額的，情緒就像一杯水，如果你總是讓它搖搖晃晃、跌跌撞撞，你又怎麼可能讓它滴水不漏呢？

單身獨居最適合成為擁有眾多色塊的女人，烹飪、繪畫、寫作、瑜珈、創業。

豐富身份的嘗試，帶來經驗的篩濾，這些經驗在妳的身心靈和體內流動，產生無限力量，所累積的能量與激情，終能兌換一個結實的擁抱。

於是，這稀世的幸福，將回報妳所有的忍耐。

祝福。

作者為文學奬得主

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