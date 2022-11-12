結婚後有了家庭，妻子通常不希望老公的姊妹跑來同住，但大陸廣東一名女子，年紀36歲仍單身沒結婚，與哥哥一家四口一起生活，嫂子不僅沒嫌棄她，還承諾若她終身未嫁，仍願意做一輩子的飯給小姑吃，感動眾人。

陸媒《秒聞視頻》報導，廣東湛江一名36歲的單身女子與哥哥一家四口同住，平時除了上班工作外還很喜歡學習，將兩個侄兒、姪女視為己出，會輔導他們的課業，傾聽孩子的想法，感情相當好。

女子的嫂嫂表示，不嫌棄小姑與她們一家同住，且認為小姑生活簡單又不追求物質，如果小姑沒有遇到適合的另一半，願意給她做一輩子的飯，讓小姑好好享受生活，不用擔心其他事情。

感人的姑嫂情誼引起網友們熱烈討論，紛紛留言:「有個有能力又幫忙帶小孩又輔導作業的小姑，簡直三生有幸了！想一想保姆和家教得花多少錢呀」、「這種小姑值得」、「好羨慕她不結婚不會被嫌棄、無家可歸」，但有些人表示這樣對小姑不好，「這是變相害了她，這樣她一直不會獨立面對自己的人生」、「嫂子好的時候當然不嫌棄了，時間長了沒有不嫌棄的姑嫂」。