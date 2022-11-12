哈蘭德 身體狀況不佳本週比賽仍未確定是否可以先發上陣（圖片來源︰達志影像）

卡達世足賽將在台灣時間11月21日00:00展開，而為了讓晉級會內賽的球隊可以有時間準備，在完成本周的比賽之後，英超就會暫停至12月26日重開。

曼城進球停不了，在英超穩佔聯賽榜第二位，只落後榜首兵工廠2分。由於兵工廠到周日才有比賽，曼城本場只要擊敗布倫特福德，就可暫時升上榜首。本場首選讓分/曼城勝，但因「超級進球王」哈蘭德 Erling Haaland 不確定是否可以先發上陣，所以也可考慮大小[總分]小3.5。

【足球-英超】[布倫特福德 @ 曼城][11/12 (六)20:30] [編號 629]

曼城在歐冠和聯賽盃都成功晉級16強，在英超聯賽也是將會全力以付。要留意是聯賽上陣12場進了18球的哈蘭德，在上一場聯賽對富勒姆時只可以替補身分上陣，在最後階段靠著他攻進了一顆12碼罰球，才令大部份時間10人應戰的曼城以2:1擊敗對手。而在周中聯賽盃曼城2:0淘汰切爾西時，哈蘭德沒有被列入參賽球員名單內。所以曼城本場勝負，就要看哈蘭德能否及時傷癒復出。特別是他在陣的話，大小[總分]可優先考慮大3.5。但如果他先坐在替補席上，又或是不被列入球員名單內，就應考慮大小[總分]大2.5又或小3.5。大家在開賽前45分至1小時，應留意曼城公佈的先發陣容喔！

布倫特福德是英超的「和局王」，聯賽14戰3勝7平4敗得16分排名第十一位，而7場的平手紀錄更是英超第一。要留意是布倫特福近4場聯賽3平1敗次外，本賽季3場勝仗都是在主場取得，7場作客則是4平3敗，作客就是不勝。故此本場首選讓分/曼城勝，但考慮到哈蘭德可否上陣的問題，也可選擇大小[總分]大2.5又或小3.5。

推薦︰ <足球>629布倫特福德 @ 曼城 讓分/曼城勝、大小[總分]小3.5。

哈森胡特爾 上一場主場敗給紐卡索聯之後隨即下課（圖片來源︰達志影像）

利物浦本賽季成績大幅度下滑，幸好主場遇上剛解僱總教練的南安普敦，有望延續各項賽事近3場不敗的走勢。本場比賽首選不讓分/利物浦勝，也可選大小[客隊]小1.5。

【足球-英超】[南安普敦 @ 利物浦][11/12 (六)23:00] [編號 639]

利物浦聯賽13戰5勝4平4敗得19分排名第八，跟球隊近年和曼城鬥至難分難解的表現有明顯的差距，而最近傳出老闆考慮出售球會的消息，未知會否影響到士氣。不過紅軍也有好消息，球隊鋒線上兩大主將，埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 和巴西前鋒 費爾米諾 Roberto Firmino，都不需要參加世界盃的比賽，皆可全力帶領球隊爭勝，再加上本賽季紅軍成績是主場優勝過客場，所以首選不讓分/利物浦勝。

南安普敦情況就相當點不妙，球隊14戰3勝3平8敗只得12分排名第十八位，已跌進了降級區。球隊上一場聯賽主場1:4大敗給紐卡索聯之後，一如外界預料，解僱了哈森胡特爾 Ralph Hasenhüttl ，改由英冠盧頓總教練 瓊斯 Nathan Jones 擔任新主帥。南安普敦本賽季成績每況越下，除了因主場成績大幅退步之外，最重要是進球能力差勁，近9場聯賽只攻進了5球，這9場成績更只是1勝2平6敗。本場作客遇上利物浦，首選不讓分利物浦勝，也可選大小[客隊]南安普敦小1.5甚至0.5。

推薦︰ <足球>639南安普敦 @ 利物浦 不讓分/利物浦勝、大小[客隊]小1.5。