「美容教主」牛爾擁有專業美容知識，擔任《女人我最大》的固定來賓後，知名度水漲船高，不過近年鮮少在螢光幕前曝光，日前上節目時，只見他除了以「少年白」的模樣首度現身外，更透露去做聲帶移植手術，沒想到情況未見好轉，反而還更糟。

牛爾近來上小S主持的《小姐不熙娣》，他表示近來鮮少在螢光幕前曝光，雖然呈現半退休狀態，但有在經營個人Youtube頻道，他表示都是團隊想拍攝內容，自己就是配合演出，沒想到卻被設定為搞笑咖，由於與原本個性落差甚大，坦言錄製過程相當痛苦，因此還是回歸保養的粉專業領域，繼續為粉絲服務。

牛爾透露做聲帶移植手術後，情況未見好轉反而更糟。(小姐不熙娣Youtube)

牛爾表示礙於時間有限，一個禮拜只能撥出一天拍攝，被問到其他天都在忙什麼?他不諱言「其他天就在那邊混吃等死，啥事都不做」，畢竟已經到人生高點，目前就是認真過好每一天就好。

牛爾因為訪談時聲音過於沙啞，被問到是否有做相關治療?他表示有到醫院做聲帶移植手術，但沒想到手術後狀況反而更糟，即便近來很少接要一直說話的工作，但情況仍未見好轉，接著提到一直以來都有著「少年白」的困擾，趁著前陣子空閒時，便飛到日本休息3個月，把白頭髮養回來，也藉此調整心態，用最真實的面貌來面對大眾。