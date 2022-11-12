蔡政府對學子灌輸台獨意識不手軟，在透過108課綱對國高中文史課綱施行去中國化的同時，政治意圖也深入國小教材，國小5年級社會課本被國教院要求將台灣史放在東亞史脈絡，導致史上頭一回出現南一、康軒與翰林等3大教科書出版社同時面臨被退書並重編的困境。如今書商哀鴻遍野，教育部長潘文忠今(12)日即便出面緩頰，強調此舉並非去中化，但說法含糊，業界質疑幕後黑手依舊是前教育部主秘莊國榮。

時間拉回2004扁政府時期，當時的國立編譯館已全面退出國中小教科書編輯，僅擔任9年一貫的課程審定機關，主要訴求在於去除一元化思想或意識型態，盼藉由市場競爭提昇教科書品質及促進課程專業自主。但為了掌控言論與思想，民進黨政府不惜打臉自己，無畏被批評政治染指教育，出版社編書內容不符合官方意志，便被要求退書重編，讓教學再度走回一言堂。而這起作法被質疑背後操控者是莊國榮。

莊國榮過去在擔任教育部主秘任內，曾多次失言，在丟掉官位之後，差點也被政大解聘教職。即便他近年轉為低調，但還是在2016年潘文忠接任教育部長後，再重出江湖，成為潘文忠的政治依靠，更是許多教育政策的幕後藏鏡人，這也已是公開的秘密。

一名熟悉教育部內政治操作的知情人士透露，這回教科書商被惡整，國教院連理由都說不清楚，便強硬退書並要求重編，圈內人一致認為就是莊國榮在背後搞鬼。而國教院舉行課綱等相關會議，幾乎都看得到莊國榮的身影，他更會越權發言，直接評論高中老師或課審委員的意見，但所有人都敢怒不敢言。

莊國榮的台獨立場鮮明，最具代表性的行為是在2007年12月，由教育部執行把「中正紀念堂」的「大中至正」匾額換成「自由廣場」，後來還在台大爆發校長遴選案時，被指涉為「拔管案」的幕後藏鏡人。

至於這次的國小5年級社會課本被退書，同樣被外界認為當中具有高度的政治問題，國教院之所以強硬退書，教育部在11日晚間提供的文字說明非常清楚，一句「要讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸」，就是要執行去中國化。該名人士指出，莊國榮近年來的工作重心，大多聚焦於國教政策，因此這起爭議很明顯與他脫不了關係。