台中一名人妻小芳（化名）去年與已婚主管外派到澳洲工作時發生婚外情，該名男主管為了逼小芳丈夫同意離婚，不但傳女方裸照，還說他們已沒避孕、天天做了3個月「給你一頂綠帽子」，丈夫憤怒提告，男子辯稱以為對方只是男女朋友，法官認為他明顯侵犯配偶權，須賠40萬，男子上訴遭駁回，全案確定。

判決書指出，男子與小芳原本皆任職某美食公司，均外派至澳洲工作，後來二人陸續回台，又先後前往大陸崑山地區工作居住，他明知小芳是已婚身分仍陸續發生性行為，丈夫後來在通訊軟體發現2人對話，憤而提告求償40萬；不過男子稱小芳故意隱瞞已婚身分。

此外，男子還曾傳訊息給小芳丈夫「陳先生，你女朋友這二年半其實都是跟我在一起」，稱小芳美個月都拿他的錢，花1、2百萬，「要親密照片嗎？但不可以給你，全部都有」，還說小芳確定不能生育，因為他們沒有避孕3個月，每天做仍沒有受孕，而他自己本身有2個兒子，「放過她，我可以給她很好的生活」，還直接嗆「難怪給你一頂『綠帽子』」。

法官認為，男子以嘲諷言論要求人夫出面處理，並表示小芳會從人夫住所的戶籍遷出，還要將不倫戀告知男方家人，顯然早知小芳有配偶，卻仍和她交往並發生關係，已侵害配偶權，判他應賠償40萬元，小王不服再上訴，仍被駁回，全案確定。