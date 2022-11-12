台電的協和電廠是基隆市目前唯一的發電廠，12日上午8時許，突然有民眾發現協和電廠內冒出大量濃煙，以為發生了什麼事故。基隆市環保局獲報後，隨即派員前往現場了解。經查，發現是協和電廠3號機進行機組大修，安全閥跳脫後冒出的大量水蒸氣，並非發生事故。

12日上午，協和電廠附近的居民，發現電廠廠區內冒出大量濃煙，不少民眾擔心廠區內發生什麼工安事故，但一來是濃煙偏白色，不是黑色的，也沒有聽到爆炸聲，後來濃煙也慢慢轉淡。

基隆市環保局也接獲民眾通報，派員前往了解。環保局長賴煥紘表示，經派員到協和電廠了解後，才知道濃煙是協和電廠機組排放的水蒸氣，並非發生工安意外或事故，環保局也責令電廠應該注意，不要造成民眾的恐慌。

協和電廠表示，12日上午，協和電廠進行3號機組的歲修作業。隨著機組停機解聯，電廠進行鍋爐安全閥跳脫試驗，便將鍋爐內的水蒸氣排放出來。電廠指出，這樣的作業一般會伴隨著間歇性噪音，約2.5小時。因此並非電廠燃燒異物或煙囪排放污染物，請民眾放心。

台電協和電廠是目前基隆市惟一的電廠，目前還有3號機、4號機等兩組重油發電機組。12日在台電官網上，也可見到協和3號機解聯，並顯示為「歲修」。協和電廠這兩具重油發電機組，也是目前國內僅存的兩座重油發電機組，預計將於2024年停止運轉。台電預計將協和電廠轉型為天然氣火力電廠，並設置第四天然氣接收站，但目前環評仍在環保署審理中。