宏泰人壽與醫聯網簽訂合作備忘錄，從資訊共享出發，啟動策略合作的第一步。醫聯網為全台最大的「健康照護資源共享平台」，提供健康管理、遠距醫療、短期照護等三大服務；使用者可以透過醫聯網平台選擇適合自己的健檢項目、與醫師進行一對一線上專業諮詢、媒合專業護理人員照顧家中長輩等等服務。為了讓保戶在保險保障之外，可以取得更多的醫療資訊及資源，宏泰人壽與醫聯網於本（11）月簽訂合作備忘錄，從資訊共享出發，期望未來也透過彼此專業視角進一步交換意見，讓保戶服務更臻完善。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲表示，人身保險商品與健康醫療密不可分，兩者也是民眾普遍關注的生活議題。透過與醫聯網策略合作的啟動，相信能夠增進彼此服務的廣度，使其更加多元豐富。目前宏泰人壽與醫聯網合作的第一階段從資訊分享與串接開始，讓保戶快速掌握醫療健康與保險服務訊息不漏接。

醫聯網創辦人同時也是「哈佛健診」創辦人王欽堂指出，數位技術日新月異的發展，加上過去近三年新冠疫情的催化，「數位健康」、「遠距醫療」等新型態的健康照護模式已經成為人們健康生活的一部分，民眾不僅可以在線上管理自己的健康，身體有症狀時也可以直接在線上問醫師，不但可降低自身染疫風險，也可以將醫療資源用在真正需要的地方。

蔡麗絲說明，為了落實公平待客，宏泰人壽在商品面、服務面、銷售面、制度面及作業面多管齊下持續精進，近年來以保障型保險商品為銷售主力，除了用心以保險保障照顧保戶的人生之外，也更進一步透過異業結盟的方式與醫聯網合作，結合彼此力量，從源頭的健康預防做起，讓保戶服務更全面周到。