RB萊比錫進攻中場 恩昆庫 將會第一次為法國出戰世界盃 （圖片來源︰達志影像）

卡達世足賽將在台灣時間11月21日00:00展開，而為了讓晉級會內賽的球隊可以有時間準備，在完成本周的比賽之後，德甲就會先暫停直明年年1月20日才會重新開賽。

【足球-德甲】[RB萊比錫 @ 文達不來梅][11/12 (六) 22:30] [編號 566]

本周德甲首先推薦文達不來梅主場對RB萊比錫。RB萊比錫是德甲近期成績最好的球隊，聯賽14戰7勝4平3敗得25分排名第五，只落後第二位柏林聯2分。RB萊比錫各項賽事已經5連勝，最近的12場比賽則是10勝2平。

除此之外，進球大小[2.5總分]的數據是9大3小。RB萊比錫14場聯賽攻進28球，是德甲進球第三多的球隊，其中已被挑選到法國世界盃名單中的球星 恩昆庫 Christopher Nkunku 表現最好，聯賽上陣14場進了12球。

文達不來梅本賽季重返德甲表現不錯，聯賽14戰6勝3平5敗得21分排名第七位。文達不來梅特色是進球多、丟球也多。球隊目前攻進24球，但同時丟球數也達到25球，是前11名球隊中，失球最多的球隊。本場遇上狀態大勇的RB萊比錫，首選不讓分/RB萊比錫勝，也可考慮大小[2.5總分]大。

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穆斯亞拉 和 格納布里 本賽季已為拜仁一共攻進 16球（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑在各項賽事最近9場比賽取得全勝紀錄，而且攻進了36球之多。本場對手是倒數第一的沙爾克04，以拜仁的實力取勝應問題不大，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[客隊]大1.5甚至2.5。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑 @ 沙爾克04][11/13 (日) 01:30] [編號 571]

拜仁聯賽14戰9勝4平1敗得31分目前排在榜首，領先第2位柏林聯4分，所以不論本場勝負，拜仁都可以成為非正式的「上半季」的冠軍。拜仁本場定會全力衝刺，希望以勝利結束2022年的球賽。

唯一可惜是本賽季攻進了6球的塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mane 因傷的關係本場將會缺陣。而的傷患能否在世界盃開賽前康復仍是未知數。至於進球的責任，只好交予隊友薩內 Leroy Sané (5球)、穆斯亞拉 Jamal Musiala (9球)和 格納布里 Serge Gnabry(7球)，而本場首選不讓分拜仁慕尼黑勝，也可選大小[客隊]大1.5、2.5。

對手沙爾克04排倒數第一，球隊14戰2勝3平9敗只得9分，是18隊德甲中唯一績分仍未達雙位數的球隊。球隊在剛剛周中的比賽1:0擊敗了梅因斯是之前各項賽事連敗8場之後的首場勝仗，但本場遇上班霸拜仁難以樂觀。本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可選大小[客隊]大1.5。

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