「魔獸」霍華德12日在加盟桃園永豐雲豹記者會上，嘗試了大腸麵線、肉圓、珍珠奶茶等台灣道地夜市美食，結果他用「霍華德LIKE」形容大腸麵線與肉圓，霍華德卻直接用中文「我愛你」形容他對珍珠奶茶的無限愛意，可是最後他的最愛還是大腸麵線，讓現場媒體完全傻眼。

霍華德第一個嘗試的就是大腸麵線，他一開始搞不清楚是什麼食物，隨後吃了一口之後馬上大喊霍華德喜歡，而且馬上一口接一口，似乎很喜歡吃麵線，接著他試了肉圓與珍奶，當喝到珍奶，他的搞笑個性再次顯現，用相當誇張表情說出中文我愛你。

霍華德接著談到昨天跟隊友練球的感受，「我的隊友都很棒，尤其是我都用英文名字叫他們，現在我比較熟悉的應該是拉佩塔，以及本土的陳孝榕。昨天的練球氣氛真的很好，我會努力把我的冠軍經驗傳承給大家，全力完成奪冠的目標。」

「接下來我想幫助雲豹隊與桃園市這座城市奪冠，也用自己個人、父親與朋友等身分努力成長，我來台灣有著很多目標想要達成，一定會努力去完成的。」霍華也在最後用中文喊「台灣加油」，然後就在掌聲當中離開記者會現場。