水湳市場民眾為盧秀燕送上象徵「凍蒜」與「包中」的大蒜跟肉粽。（潘虹恩攝）

西屯區大福里長高信增也送上好彩頭，預祝盧秀燕連任成功。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕力拚連任，選前全力衝刺，12日上午前往水湳市場掃街拜票，沿途的鄉親熱情高喊「凍蒜」，更爭相與盧秀燕合照、握手，盧秀燕也一一向市場攤商、民眾面對面問候、鞠躬拜票，感謝鄉親4年的支持。

上午的水湳市場人潮滿滿、相當熱鬧，買菜的鄉親見到盧秀燕趕緊停下腳步，拿起手機搶拍，更爭相和盧秀燕合影，盧秀燕也親自在路口拿起麥克風表示，感謝鄉親過去4年的支持，未來會更努力為市民打拚，祝福攤商們生意興隆，所有市民身體健康，期盼在有限的時間內，把握每個與鄉親面對面機會，用滿滿的誠意爭取最大的支持。

盧秀燕沿路向攤商握手懇託，攤商看到盧秀燕，興奮大喊「媽媽市長凍蒜」；肉販老闆表示剛切完豬肉手太髒，不好意思握手，盧秀燕更主動伸出手說「沒事，辛苦了」，還有媽媽抱著小孩來求合照。

包括競選總幹事、市議員黃健豪、國民黨台中主委顏文正，以及台中市議員楊正中、陳成添、黃馨慧、賴順仁、張廖乃綸等人皆與盧秀燕一同掃市場，向民眾問候。民眾也為盧秀燕送上象徵「凍蒜」與「包中」的大蒜跟肉粽，西屯區大福里長高信增也送上好彩頭，預祝盧秀燕連任成功。

這次掃市場，盧秀燕競選總部更準備「守護台中粉色系購物袋」沿路發放，深受菜市場婆婆媽媽喜愛，還碰巧遇到市民兩手提滿剛買好的菜，難得遇到市長心急無法握到手，盧秀燕貼心停下腳步，幫忙用購物袋協助市民打包，並握手送上溫暖祝福。