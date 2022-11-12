桃園永豐雲豹於今日下午1點30分舉行記者會，宣布「魔獸」霍華德（Dwight Howard）正式加盟球團，另外他也確定將在本賽季重新披上睽違4年的12號戰袍，霍華德也忍不住興奮大喊，「12號回來了！」。

霍華德加入NBA魔術隊後，球衣背號一直都是12號，霍華德表示會選這個號碼的原因，是自己相當尊敬身穿21號球衣的馬刺傳奇球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan），因此將21顛倒交換位置，穿12號是想做鄧肯的另一面。

直到2016-2017年球季加入老鷹後，霍華德改穿8號球衣，這個數字在聖經當中代表著新的開始，因為霍華德先前在湖人、火箭效力時期，時常擺出高傲自滿的態度，想要爭奪球隊老大的位置，所以被球迷嘲諷為休息室的毒瘤，霍華德想一改過去驕傲的心態。

2018-2019年賽季來到巫師之後，隊友烏布雷（Kelly Oubre）已經是12號的擁有者，這也讓霍華德正式穿上21號球衣，直接向已經退休的鄧肯表達敬意。2019-20年球季霍華德2度加盟湖人，也因為過去來到洛城搞得休息室烏煙瘴氣，霍華德表示自己再次加入湖人是要來贖罪的，穿上39號的他也成為隊史首位穿著此號碼的球員。

這次來台穿上最熟悉的12號球衣，也將是霍華德自2018年加入黃蜂以來，再此以12號亮相球場。