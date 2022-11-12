國民黨新竹市長候選人林耕仁今（12）日宣布，「舒壓樂活工作坊」將於15日晚間7時至8時登場，歡迎大家報名、額滿為止。林指出，舒壓樂活工作坊的意義，就是希望大家動動手，把閒置的物品，加上創意的巧思，轉化成大家日常生活也能用得到的實用小物。

林耕仁今日在臉書發文表示，舒壓樂活工作坊第三站以「守護家園，精油乾洗手」為主題，活動將於15日晚間7時至8時登場。舒壓樂活工作坊的意義，就是希望大家動動手，把閒置的物品，加上創意的巧思，轉化成大家日常生活也能用得到的實用小物。

林耕仁強調，如何做出健康、芬芳又環保的乾洗手，「11/15來競總你就知道了！」歡迎大家踴躍來參加，用純淨的力量，守護我們的家園。

「舒壓樂活工作坊 第三站-守護家園，精油乾洗手」活動詳情如下：

11月15日（二）

時間：19:00-20:00

地點：林耕仁全民總部（經國路一段675號）

費用：活動酌收70元整的材料費