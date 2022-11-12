帛琉總統惠恕仁10日到訪台灣、正式簽署台帛觀光振興合作意向書（LOI），在副總統賴清德11月初率團參訪帛琉後，交通部觀光局為加強台帛觀光推廣，並秉持合作意向書精神，日前於台北邀請帛琉觀光局代表及台灣主力旅行業者，辦理帛琉觀光推廣會共同交流。

帛琉觀光局長Kadoi Ruluked會中親自介紹帛琉觀光發展現況及入境相關規定等，並說明帛琉除了豐富海洋觀光資源，亦有獨特人文歷史及美食文化，也是世界知名潛水勝地，每年均吸引歐美眾多愛好潛水旅客前往，被譽為潛水天堂，十分歡迎台灣旅客前往帛琉旅遊。

觀光局表示，台灣將致力於促進台帛雙邊觀光市場交流，近期除召開會議邀請各縣市旅行公會及主力旅行業者，共商活絡台帛雙邊觀光市場可行措施，並於ITF台北國際旅展期間鼓勵業者促銷帛琉旅遊產品。

交通部觀光局長張錫聰致詞時表示，隨著10月中邊境管制解除，華航自16日起亦恢復台帛每周2班定期航班，相當樂見能與帛琉有更緊密觀光合作。台灣身為國際社會的一份子，可藉由觀光外交的發展，向國際展現更好的台灣。

觀光局表示，帛琉觀光推廣會在現場業者與帛琉觀光局的友善交流及互動下順利落幕，未來將持續秉持台帛觀光振興合作意向書目標，持續透過觀光交流深化台帛關係，並促進台帛旅遊市場穩定發展。