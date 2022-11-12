物價高、薪水低，不少年輕人大嘆想「躺平」。一名35歲的男網友表示，他目前在一間公司當作業員，月薪只有32000元左右，最近下定決心不婚不生，肩上的重擔突然輕了不少，引起網友討論，不少同病相憐的網友見狀狂點頭，月薪只有3萬多的話，結婚、生小孩或是買車買房，真的都先算了。

一名男網友在Dcard上發文表示，他今年35歲在一家傳產公司當作業員，周休二日、每天工作8小時，月薪32000元，下班以後就直接回家躺平，近日更下定決定未來不要結婚生小孩，因此現在所有壓力頓時都消失了，讓他大讚好爽。

貼文引起網友討論，不少人紛紛留言說，「23歲領34K，不打算找對象，自己一個人過爽爽，偶爾還可以請家人吃飯」、「24歲月薪29K，不婚不買房，等打仗財富重分配」、「不結婚3萬很夠，交往或結婚薪水只有3萬的話，真的算了」、「34歲，有老房、老車，但存款大概只剩下1萬，負債170萬，月薪41k，躺平太舒服不想勉強自己迎合別人」、「34歲38K公務員，不買房沒小孩，超適合躺平」。

另有網友分享，他月薪32000元，但爸媽給了一台車通勤，後來又給了一間店面收租，另外又在台北買一間房讓他住，因此平時他只需要負擔自己的伙食費和水電費就可以，因此就算每月只賺3萬多，生活也很滋潤，而且爸媽預計2年後要退休，希望他可以接手公司，如今看到網友們哀嚎，他突然很感謝爸媽，也覺得自己太幸福了。