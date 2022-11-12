「我想要羽球用品」、「我的鞋子小了，想1雙黑色的鞋子」、「希望帶阿嬤去吃大餐」，對許多孩子微不足道的小心願，其實是不少弱勢孩童的大夢想！邁入第8年的新竹市2022年心願卡活動正式起跑，市府邀請民眾一起參與「圓夢行動」，為700位孩子圓夢。

代理市長陳章賢表示，歲末年終的12月是充滿感恩的月份，市府自2015年起舉辦感恩季系列活動，希望讓市民朋友都感受溫暖氛圍，「心願卡」圓夢活動，由孩子寫下心願、民眾或企業認領，讓弱勢兒童加倍感受感恩氛圍，而自前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內7年多來，已累計幫助超過3000名孩子圓夢，讓幸福城市的愛傳遞至各個角落。

社會處處長李季縈指出，市府今年持續結合樂華科技公司、蔚華科技公司，及SOGO新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館、晶品城購物廣場等，為需要幫助的孩子們圓夢。

另更有瑞鼎科技公司首度響應，共計有3家科技公司、10家百貨商家響應心願卡認購圓夢活動，感謝民間企業及商家熱烈響應及參與，有越來越多單位加入圓夢行動，就能為更多孩子一圓心願。

社會處指出，今年8歲的小可及6歲的小廷，由媽媽獨自撫養，正值成長中的小可，原本穿的鞋子已經快容不下那雙正在長大的腳丫子，懂事的小可知道媽媽鎮1個人賺錢又要照顧自己及弟弟很辛苦，家裡已經沒有多餘的錢可以買鞋子了，小可的小小願望就是「有雙比較大的鞋」，讓他可以不用因為腳趾頭頂到鞋尖而感到不舒服，更可以自在地跑跳，和其他小朋友一樣自在跑跳。

11歲的小輔從小就和外公外婆相依為命，但外婆年初發生車禍、身體狀況不好，一直住在照顧機構裡。小輔說，他最大的心願，希望阿嬤返家的時候，可以帶阿嬤去吃團圓飯，所以想要吃到飽的餐券，彌補這段分開的時光。

市民林小姐表示，心願卡活動可以幫助有需要的孩子圓夢，因此她已經連續2年跟孩子一起參與認領活動，希望自己也能盡心力回饋，讓有需要的家庭可以感到喜悅與溫暖，同時也讓自己的孩子體會到「可以幫助他人，是很快樂的事」。

社會處指出，溫馨的耶誕佳節，承載著無盡祝福，而擁有耶誕禮物，是每位孩子的夢想，但許多弱勢家庭孩子苦於環境及種種限制，心願卡活動透過學校老師及社工進行心願調查，協助孩子們小心翼翼地寫下心中的願望，盼透過市民朋友及熱心單位，一起協助這些孩子圓夢。

而心願卡認領行動已於上述百貨、賣場展開，希望市民朋友共襄盛舉，踴躍認購心願、響應圓夢行動；此外，心願牆現場也特別準備小卡片，歡迎市民朋友大方給予孩子們鼓勵及祝福，讓幸福城市的愛傳遞至各個角落，也讓孩子感受愛與溫暖。