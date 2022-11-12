【LIVE直播】民進黨凱道造勢「為台灣鼓舞」 蔡英文將發表重要談話｜2022.11.12

年底選戰將至，民進黨今(12日)晚間在台北凱達格蘭大道舉行1112「為台灣鼓舞」大型造勢晚會，為所有黨籍提名的縣市長候選人進行選前關鍵衝刺。身兼民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都將現身站台，蔡英文也將會發表重要談話。

民進黨指出，今晚的凱道造勢晚會，特別邀請高雄市長陳其邁北上助講，這是陳其邁拚連任以來，首度北上站台。此外，造勢晚會也將安排神秘的小彩蛋，讓晚會不僅連結北、高，也連結台灣與全世界。