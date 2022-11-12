高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，高雄市長陳其邁於政見申論時，除了細數他上任後的政績，也回應國民黨高雄市長候選人柯志恩先前對高雄20到39歲青年人口減少的質疑，強調這是少子化的結果，不應該隨意扭曲事實。

陳其邁指出，2年前他擔任市長時，高雄城市競爭力是六都最後一名，但現在已經攀升至第二名，雖然有人說數字是冰冷的，但卻可以代表民眾的感受，也因此他才有機會參加市長補選，無論空汙、產經、交通、社福等面向高雄都有大幅進步。

陳其邁表示，針對有人質疑高雄20到39歲青年人口減少，其實這不是高雄才有的現象，各地都有相同的狀況，例如台北減少7萬多人、新北減少6萬多人，都遠高於高雄，這是少子化的結果，不應該扭曲，而是應該基於事實來做市政的討論。

陳其邁指出，未來4年，高雄不僅要增加4萬5000個就業機會、輕軌成圓、捷運路網成型、國道七號動工、新台17線全線通車、公共化教保服務佔比達4成5。社區長照據點涵蓋率達8成5，也會有800位雙語師資。高雄將會被打造成「高科技城市」、「幸福的城市」、「魅力的城市」。