隨著九合一選舉最後階段，侯友宜三重競選總部也推出首創的「電影貨櫃車」助攻，今(12)日正式開跑，藍營在三蘆提名的4名新北市議員以及市議員候選人王威元、黃桂蘭、林鼎超及吳訓孝也齊聚一堂大跳「友宜舞」；4人皆認為有助於拉抬趨冷的選情，未來也會借用電影貨櫃車舉辦活動，為選舉做最後的衝刺。

前立法委員、三重競選總部主委朱俊曉表示，當初在想選舉的文宣活動的時候，想要用有別於過去選舉的操作手法，尤其今年的選舉充斥抹黑、謾罵、批評以及鬥爭，民主政治的運作不應該都是在用黑的部分，也應該要有一些快樂的層面，新北市長侯友宜也一再地強調選舉要用快樂、合作以及和氣的心情來面對，所以才想到用一個最新的科技產品。

他說，這個貨櫃LED行動車以往較常用在企業上面，比如說一些知名的運動品牌、企業在做宣傳使用，而且國民黨這一次在三蘆選區推出的4名議員以及議員候選人都可以團結一致的凝聚在一起，可以一起來為他們以及侯友宜做衝刺，這部LED行動車從今日開始起跑後，將持續到25日為止，希望能夠帶動地方選情的熱絡，讓三重蘆洲的市民能感受到選舉的氣氛，一起站出來創造民主的奇蹟。

新北市議員王威元直呼這樣的助選車輛彷彿是「NBA」等級的待遇，他認為這次三蘆的選情有機會發生翻轉，使原有的藍綠版圖發生變化，也很期待與侯友宜用「侯侯做代誌」的精神來超越藍綠；新北市議員黃桂蘭也認為貨櫃LED行動車很實用、吸引人，在最後的階段會多多利用這輛車子來進行宣傳。

新北市議員候選人林鼎超則也坦言今年選情比較冷淡，所以感謝有這輛貨櫃LED行動車，能讓三重蘆洲一帶的市民可以透過這廣告貨車認識候選人，一定有助於拉抬選情，可以讓更多人認識我們。

新北市議員候選人吳訓孝指出，這一次用了相比以往很不一樣的方式，改用較新潮的貨卡，除了會投放過去所有造勢活動、市長政策的宣達影片外，最重要的是幫助拉抬新人的知名度，現在選情倒數2周左右，貨卡在路上絕對會吸引到大家的注意，會想要知道候選人是誰，對於知名度的拉抬大有益處。