國民黨屏東縣長候選人蘇清泉表示，今（12）日是屏東縣長候選人電視辯論會錄影的日子。他強調，自己是一位醫生、院長，擅長診斷「病因」，也知道如何對症下藥、防範問題，從「醫病走向醫政」，就是要將自己的專業能力，應用在診斷屏東縣的諸多問題上。

蘇清泉今日在臉書發文表示，今天是電視辯論會錄影的日子，堅持不能讓屏東縣只剩下空泛的「希望」，要的是還大家「屏東榮耀」，11月26日是一個決定屏東人再創「屏東榮耀」的時刻，「讓我們一起來創造屏東縣25年來的新紀錄！」

蘇清泉指出，在政見發表會裡就提問：「為什麼屏東的財務預算編得很不錯啊，可是對於屏東青年的在地就業，縣府卻都束手無策？」而自己是醫師、院長，從「醫病走向醫政」，就是要將專業能力，應用在診斷屏東縣的諸多問題，因為擅長診斷「病因」，也知道如何對症下藥，並且會防範問題。

對此，蘇清泉喊話，屏東縣的病因就是，「經濟出問題！老百姓過著窮、忙、苦的日子！」所以請讓他來醫治這個，比其他城市的進步發展慢了25年的屏東，請鄉親們放心讓他來帶領。