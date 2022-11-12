國民黨台北市議員徐巧芯緊咬綠營側翼負面選舉甚至提告民進黨台北市長候選人陳時中競辦，陳時中今受訪表示，不要用負面選舉，這是不好示範；陳時中競選總幹事吳思瑤再次強調，「頭到尾都無涉入，沒有參與、接觸」。

陳時中辦公室今召開「每日一挺 女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」；陳時中被問到連日綠營側翼爭議表示，選舉不要用負面選舉，這是不好示範，要回歸正向選舉，邀請市民一起參加晚上的凱道活動，朝向快樂、健康、正面選舉一起進行。

由於徐巧芯還提告網友、多個臉書粉專，求償可能會50萬到一百萬不等，吳思瑤說，對徐的後續動作莫可奈何，但尊重她的權益；已經多次說明，從偷拍事件後延伸出很多後續發展，競選總部從頭到尾都無涉入，沒有參與、接觸。

她強調，台灣是民主法治社會，一些個人為聲量操作，浪費司法與社會資源，選舉應該回歸正向，只剩最後14天，希望讓選舉回到正向。

對於近日各界做的相關民調，陳時中強調，這次選舉一定要贏、一定會贏，民調有很多面向可以參考、補足缺失， 市場掃街，廟口開講都是最真實民意，「我們都有感受到」。