台積電競爭對手、全球第三大（美國最大）晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布開始裁員並凍結招聘，目標是降低每年約2億美元（約台幣62億元）的營運費用。景氣冷颼颼，近期科技業掀起裁員潮，臉書砍1.1萬人最多，推特也裁掉3700人，今年以來，矽谷已10萬人被炒。

外媒報導，格芯周五（11日）向員工通報將進行裁員，但沒有透露具體的裁員時間或哪些部門將受到影響。

格芯發言人證實此事，但拒絕透露具體的裁員人數。此前，格芯公布第3季財報表現強勁、營收大增22%，第4季度財測也很穩健，但因目前整體大環境不佳，公司正在尋求控制成本。

由於消費市場買氣急凍，即使逐漸進入歐美年底購物旺季，但科技業裁員潮一波波。臉書母公司Meta Platforms（META）裁員11000人，創下近期裁員最高紀錄；推特砍掉3700人，英特爾則表示，將削減成本進行裁員。其他如美光、高通、蘋果和亞馬遜等企業，也紛紛暫停招募新人。

據美國科技業裁員統計網站Layoffs.fyi資料顯示，2022年至今，已有超過10萬個科技產業職位被裁撤。

台積電總裁魏哲家先前自錄影片「鼓勵員工休假」，此舉引發外界揣測是否半導體寒冬來了，利空消息拖累公司股價暴跌。眼見鼓勵員工休假風波延燒，台積電急發聲明滅火，澄清並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，對今年第4季與2023年維持成長預期均未改變，未來將持續投資台灣，並策略性強化海外投資及生產據點。