從美國最新10月消費者通膨指數來看，當地物價似乎已經有下降跡象，美股因此瘋狂大漲。其中，科技族群更是如猛虎出閘般狂噴，但問題是漲勢能維持多久。

受到聯準會可能不會大力升息的激勵，以科技類股為主的那斯達克指數周線揚升8.1%，創3月以來最大單周漲幅。同時，也造成美國公債殖利率大升，一直強勢的美元跟著走貶。

然而，今年遭遇到股災的一些老牌科技大廠，像是亞馬遜、微軟以及谷歌母公司Alphabet等，股價前兩天雖然也有反彈，但不少投資人卻只敢觀望，不太敢進場去追。

科技類股目前的市價還是遠高於整個股市，因為前景不明朗，未來的財報也頗令市場擔憂。同時，大概很少人會相信聯準會在決定利率時，只會參考一兩個經濟數據吧。

財富管理業者D.A. Davidson公司認為，如果利率較低或許會推升股票短線需求，但還是要考慮股票本身的估值以及獲利問題，標的並不是要找那些重回主流的產業。

接下來的一周，正式進入11月中旬，美國一些重要的經濟數據也會陸續出爐。其中，要注意美國時間16日會公布最新的零售銷售數據，因為這是聯準會下次利率決策的基本參考數字之一。

今年，科技與成長類股的股價大多數都受到重傷，羅素1000成長指數迄今仍大跌25%，標普500下跌16%，道瓊也跌7%。根據路透社資料，今年到現在為止，以科技為主的基金，資金外流現象嚴重高達142億美元，應該會是2016年以來首見。

再者，科技族群股價跌跌不休也讓估值一直減少。拿標普500指數來說，其科技成分股的本益比已降至約21倍，但在2021年底時卻高達28倍。不過，還是比整個標普500的17倍本益比要高出不少。

摩根士丹利指出，相較一些權值股，許多其它類股都比這些大型股表現要來得好。因為，都已經被調降評等且降的很低。事實上，包括亞馬遜、微軟、Alphabet以及臉書母公司Meta這些重量級大公司，最近發布的季報就令外界蠻失望的。

瑞士信貸統計，在標普500指數中，財測不樂觀的公司中，科技類股就占了半數。至於標普500內，科技類股比重僅有不到20%。但如果美國消費者通膨真的開始將溫，科技族群與權值股還是有機會重回投資人懷抱。

觀察重點可放在美國公債殖利率，未來一周是上升還是下降。若殖利率走高，這些科技以及成長類股就會倍感壓力。通常來說，科技與成長類股的價值是基於本身獲利能力而定，公債殖利率一旦上衝，企業獲利也會受到影響。

美國11日是退伍軍人節，債市休市一天，不過根據10日報價，具標竿意義的美國10年期公債殖利率，跌至3.818%並創5周新低。日前，10年期美債息曾創10幾年來最大單日跌幅。

減持大型科技以及成長股，喜好小型與價值型股票的資產管理公司Baker Avenue指出，美國通膨在10月份，是8個月以來首次小於5%的，所以這個訊息很重要。如果公債殖利率持續下滑，市場對大型科技股的賣壓也會趨緩。

資產管理業者Cozad認為，若通膨會繼續下滑，聯準會減輕升息的力道，現在是投資科技類股的好時機。科技族群或許是股海中的一盞明燈。而在聯準會12月既定會議之前，美國11月通膨相關數據會先出爐。