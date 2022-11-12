新北一名女子小芳（化名）今年2月與男網友相約唱歌，對方卻趁機在啤酒中放入二苯妥因藥物，小芳僅喝一瓶就陷入昏迷，遭對方性侵，不過男子後來發現女子沒有醒來，嚇得將人送去醫院，全案曝光，法官認為男子透過下藥性侵，女方甚至到隔天傍晚才漸漸醒來，手段相當危險，判7年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，男子與小芳在網路上認識，相約於今年2月5日在板橋某KT唱歌，男子趁小芳未注意時，在包廂內將含有二苯妥因（Phenytoin）成分之藥物摻入啤酒中，等到小芳失去意識後在性侵對方得逞，後來見對方持續昏迷嚇壞，才趕緊將人送醫，醫院後來查出小芳血液中含有二苯妥因之抗癲癇藥物成分。

男子辯稱加進啤酒的是從網路上買的助興藥物，他不知道裡面成分，也不知情會導致昏迷，當時他以為小芳喝醉酒才性侵；小芳則說當時只有喝一罐多的啤酒就昏迷了，醫院當時酒測吐氣濃度為0.3095mg/L，醫院認定單純喝酒，該濃度理應不會致人昏迷。

此外，男子在事前曾傳訊息問小芳，想用3千元約見面、發生關係，但小芳不願意，故意喊一個高價3萬為難對方，對方說1萬5，最後2人同意當天外出；法官認為男子在酒中下藥加以性侵，行徑惡劣，非酒後亂性可比擬，而小芳陷入昏迷，直至當日傍晚才逐漸甦醒，可見男子手段具有危險性，依加重強制性交罪，判處有期徒刑7年4月，可上訴。

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