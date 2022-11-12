近日，有一則不到30秒的影片火爆全網，吸引多達8千萬人次觀看。影片中可見一名身穿制服的少女以相當標準的迴旋踢將瓶子踢下，內容引發網友熱議，更有網友起底少女身分，竟是畢業於「東洋武藝系」的女模特李琳。

女模特李琳來自韓國，目前在日本發展演藝事業。李琳的臉蛋小巧可愛，皮膚更是白皙透亮，讓人看得忍不住生出愛憐之心，然而實際上的她卻是一個相當厲害的武術少女。具有合氣道4段、跆拳道4段、格鬥技2段、功夫初段、柔道初段、劍道初段，以及龍武道4段等多項武技能力。勤於鍛鍊的她，身材也保持得相當完美，穿起泳裝的模樣更讓網友們暴動。

近日，在PTT上有網友曬出李琳身穿制服，用迴旋踢將瓶子踢下的影片。由於影片剪接方式，加上踢腿時裙子飛起，洩露大片裙底風光，讓網友不自覺地沉迷其中，紛紛直呼「直接被圖片吸引進來」、「YouTube的演算法沒讓我失望」、「當裙子飛起來的瞬間，整部影片的質感就出來了。」

此外，李琳還相當喜歡日本動漫，過去時常PO出Cosplay動漫人物的照片，並且因為擁有精湛功夫，扮演起武鬥動漫中的角色更添魅力。此前扮演過《快打旋風系列》春麗、《Final Fantasy VII》蒂法，還穿上《殺戮都市》中的經典服裝，黑白布料僅僅遮住重要部位，自信的眼神，微舉的手槍，以及大片露出的白皙皮膚，讓網友直呼「天使，我投降了」，紛紛瘋狂按讚、留言。