針對館長批評國立體大體育館老舊又漏水，12日除了桃園永豐雲豹發出聲明稿回應，身為當事者的國立體大，也在第一時間發布新聞稿回應，強調校方始終積極爭取經費進行維修，且會努力在下周六雲豹主場開幕戰開打前努力改善，只是受制相關法規無法滿足雲豹球團需求，看來想要真正做到職業等級的修繕程度仍有不小難度。

以下是國立體大的聲明稿內容，「有關近日雲豹球團租借本校體育館一事，造成社會大眾困擾，在此特別說明。本校體育館自民國75年啟用迄今，經歷數十年的使用，確實出現老舊場館可能會出現的問題。這幾年來，本校也積極爭取經費以分區的方式進行維修。

本次國際巨星前NBA球員「魔獸」霍華德首場比賽在國體大體育館開打，本校師生都興奮以待，也很高興永豐雲豹籃球隊願意租借本校體育館辦理賽事。這一次的體育盛事也檢視了本校使用近40年的體育館出現電線外露、牆壁斑駁、樓梯貼皮外翻、空間雜物等問題，本校同仁正積極處理，務必要在賽事開打以前，提供符合球團需求的場地品質。

本校以體育運動專業為優勢，必然全力支持體育運動的發展，積極創造體育運動所屬的多元價值。本校為國立大學，受限相關法規無法完全滿足雲豹球團的需求，但本校對雲豹球團願意投入這麼大的資源並籌辦具備國際水準賽事的決心表達敬意，本校必全力以赴協助雲豹球團籌辦賽事，讓國人能夠欣賞一場精采絕倫且舒適的高水準球賽。

感謝各位媒體對本校的關心與支持。」