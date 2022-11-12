今年度台大醫學系個人申請首度出現2名缺額，為避免類似情況再度重演，台大教務處與系方溝通後取得共識，預計將在明年的112學年度個人申請首度設立備取名額，目前預估名額為2到3人。

台大醫學系今年的個人申請首度出現2名缺額，其中1名學生因已具備台大學籍，而醫學系未設立備取生，導致兩個名額最終回流到分發入學管道，引起爭議。

台大註冊組組長李宏森證實此事。他提到，今年台大醫學系申請入學出現2名缺額，加上去年也出現1名缺額，教務處在跟醫學系溝通後達成共識，將會在個人申請部分首列備取名額，但名額多少及何時確定，得等到到明年該系舉辦完第2階段甄試，先由系上決定名額，再送到校方招生委員會後決定。

李宏森提到，目前招生簡章上只會列出正取生名額，備取名額則是各系自訂，不需要再往上送到大學招聯會等單位，備取生乃是依照系上的第2階段放榜後的總級分作為成績依據，系上先開會決定名額後，再送學校招生委員會，一旦校招生委員會確定備取名額就會確定。