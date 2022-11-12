雲林縣政府舉辦社區PK賽，43個環境營造組社區展開激烈競賽。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府城鄉發展處12日在林內鄉舉辦社區PK賽，43個環境營造組社區展開激烈競賽，今年雲林縣社區規畫師透過「雲林好生活」進行社區環境的整體規畫，縣府並特別加碼每個社區1萬元與得獎社區5000到3萬元獎勵金，鼓勵民眾參與合力造村，共同打造宜居環境。

雲林縣長張麗善表示，雲林是全台灣成立社區發展協會最多的縣市，社區發展協會在農村社會扮演重要角色，結合社區產業特色與文化，本次透過社區PK賽分享經驗，縣府跨局處與協會互相聯繫推展各項業務，並邀專業老師評審社區特色，各社區也能互相觀摩、彼此交流。

張麗善說，雲林社區PK賽可算是社區界的指標性活動，為鼓勵及表揚各社區過去1年的努力，縣府特別加碼每個社區1萬元以及得獎社區5000到3萬元獎勵金，希望藉由過去累積的社區能量，使社區從生活環境美化轉化為行銷雲林之美，持續讓創生精神成為全台典範。

縣城鄉發展處處長林長造指出，今年雲林縣社區規畫師透過「雲林好生活」進行社區環境整體規畫，並提出人、文、地、產、景的規畫案，鼓勵社區長者及大專青年參與社區營造工作，藉由優化社區的公共生活空間及打造社區特有村落景觀，提升全區生活質感，達成「好生活」目標。

林長造提到，今年縣府為回應社區需要，增加更新加值及大專青年合作方案，社區可搭配更新加值及大專青年2項新方案，經由不同的方式使社區有更多發揮空間及資源，讓社區透過操作新模式累積資源盤點，並藉由與專業團隊的合作，逐步走向合力造村的全景式規畫。