阿公阿嬤盛裝打扮表演熱歌勁舞，high翻全場。 （中華長照協會提供／廖素慧嘉縣傳真）

中華長照協會在布袋高跟鞋教堂舉辦銀髮婚紗圓夢活動，嘉義縣社會局張翠瑤（右四）、議員蔡瑋傑（右五）、市民代表王素燕（左二）都為長輩喝采。（中華長照協會提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義布袋高跟鞋教堂是年輕人打卡拍照的熱門景點，阿公阿嬤也有青春夢，中華長照協會12日帶著一群盛裝打扮的阿公阿嬤，到高跟鞋教堂體驗搭乘教堂遊園車遊街、紅毯走秀，阿公阿嬤彷彿回到少年時，笑逐顏開。

7、80歲阿公阿嬤在偏鄉住了大半輩子，因行動不便，布袋高跟鞋教堂卻像是咫尺天涯，協會舉辦「情繫金生．愛要吉時」活動，帶14位阿公阿嬤穿著漂亮禮服，到高跟鞋教堂走秀，家屬也陪伴長輩們同歡，氣氛溫馨。

78歲月香阿嬤自從老公病逝後，不想麻煩兒女，而獨居偏鄉老家，她長期服用慢性病藥物，雙眼也視網膜病變，原本喜歡在家唱卡拉OK也因視力衰弱而興趣缺缺，因緣際會到長照服務據點，起初還會排斥，經過與長輩們互動，社工鼓勵，她變得活潑開朗，現在唱歌跳舞都第一個出場，愈來愈有活力，走路行動力也改善了。

月香阿嬤說，好家在當初有來據點活動，現在才不會失智、失能，在據點跟大家玩遊戲、動頭腦、運動，還有人煮飯給我吃，有菜、有肉，感覺身體愈來愈好，希望更多「老伴」一起來據點活動。

中華長照協會嘉義布袋醫事C關懷據點主任賀鈴云表示，過去的年代物質匱乏，民風保守，許多長輩沒能有隆重的婚宴儀式，這次活動就是要讓長輩們完成年少心願，還能回味當年結婚的喜樂氛圍，感謝婚紗、場地贊助者的支持及家屬熱烈參與，讓長輩們能擁有愉快且豐富多元的美好記憶。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑、市民代表王素燕、市民代表蕭震穎、中華長照協會秘書長黃瑞虹都出席這場活動，為長輩們的銀色生活加油。