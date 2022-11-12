建構人權城市，仰賴法規的保障。國民黨候選人柯志恩12日在高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會痛批，民進黨候選人陳其邁選前才成立「性別平等辦公室」，前高市新聞局也曾爆出性醜聞，未來市府要成立性平申訴平台，解決性別相關問題。

國立師範大學教授游美惠表示，台灣簽署了國際人權公約，例如婦女、兒童、身心障礙者的領域公約。簽屬這些公約意味著台灣努力要在法規保障跟國際接軌。另外台灣也積極推動SDGs永續發展目標，城市治理上也需要國際觀，對於要建構高雄市成為友善和人權城市有和規劃？

柯志恩認為，雖然台灣有《性別平等教育法》 ，但台灣還是有很大的進步空間。聯合國在北京的行動宣言，性平就是行動策略。

柯志恩也以個人在職場懷孕的經驗，強調性平的重要。她批評民進黨候選人陳其邁，「性別平等辦公室」，上禮拜才提出要成立，她質疑如果那麼重要，為什麼要選舉了才要提？

「性平不該成為口號！」柯志恩強調，職場的歧視、招募的限制也是，很多工作都有性別的限定，未來她當市長不容許有這樣的狀況，也會停止「同工不同酬」的狀況，升遷的部分也一樣要達到平權。

柯志恩指出，高雄家暴的數字充滿黑數，近五年，高雄受家暴的男性更是全國第一。「社會安全網」是重要的，要符合社會正義。未來市府要成立申訴平台，不論生理假、已婚男性的陪產假、留職停薪等等，整個照顧家庭和職業的關係，是她要強調的重點。

過去國際推動的「＃metoo」運動，談的是性別暴力。高雄市新聞局、中央都有案例，這要被暴露出來。絕對不能有＃metoo發生，因為這突顯了裡面的權力不對等。不管男性女性，在平台還有心理保護，市府要做到方方面面。

市府也可規劃跟民間團體合作，共同處理數位性別的霸凌，新住民的權利保障要更加的落實。