法國前任參謀總長德維利耶（Pierre de Villiers）上媒體節目時表示，烏克蘭戰爭不符合歐洲人的利益，當然也不符合法國的利益，但也許是美國人的利益。並警告政府不要採取「是或不是的二元作法」。

Pierre de Villiers: "La guerre en Ukraine n'est pas l'intérêt des pays européens, certainement pas de la France, peut-être des Américains" pic.twitter.com/0KRmE8LxZ5 — BFMTV (@BFMTV) November 9, 2022

他在他的最新著作《榮譽之言》中確立了這一立場。將軍向我們再三強調「這場戰爭不是我們的」，並對過於（政府）系統地與美國觀點保持一致感到遺憾。儘管如此，他還是警告不要採取「是或不是的二元作法」，並希望「從上到下採取外交解決方案。」

他在接受BFM電視台（BFM TV）採訪時表示：「當獨裁者在隧道中時，他不會退縮。從我的角度來看，挑戰在於如何阻止戰事升級。（但是）自2月24日以來，我們一直不斷處於戰爭升級狀態。 [...] 現在是時候找到一個，不會讓遭到俄國襲擊又英勇作戰的烏克蘭人帶來恥辱的解決方案了。因為確實有攻擊者和被攻擊者」。

俄羅斯宣稱「特別軍事行動」開始8個月後，和平條約仍遙遙無期。在白俄羅斯和土耳其扮演中間調停的談判沒有成功。在聯合國和安卡拉的主持下，僅簽署了一項恢復穀物出口的協議。烏克蘭再次要求不要簽署與俄羅斯相同的文件。