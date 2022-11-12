睽違兩年，由台北市電腦公會主辦的資訊月實體展再次盛大回歸，一連四天展出到明(13)日為止，今年以「數位領航、虛實共融」為主題，電信三雄大拚場，中華電(2412)大秀展出「智慧交通」、「智慧港灣」，展現「效率」及「永續」的研發量能；台灣大(3045) 打造「OP無限製造所」，展出全新MyMoji服務及新品牌「OP響樂生活」；遠傳(4904)則以「遠傳心生活」串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用，於現場打造5G智慧生活圈體驗。

中華電於交通部「5G智慧交通館」展出「智慧交通」、「智慧港灣」，展現「效率」及「永續」的研發量能，並於品牌館祭出多項限定加碼優惠，同時讓民眾體驗行動應用服務、MOD/Hami Video現場觀影體驗及HiNet 光世代網路實測體驗。中華電展出期間祭出限定加碼優惠，包括精采5G 指定方案加碼送國內通信費500元、HiNet光世代+MOD最高加贈商品卡1300元、2022世足看中華，現場免費提供3日Hami Video運動館體驗序號。

台灣大揮軍元宇宙，於資訊月中打造「OP無限製造所」，展出全新MyMoji服務及新品牌「OP響樂生活」。台灣大看準元宇宙虛擬商機，設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚，民眾透過此攝影棚，30秒即可完成建模，建構獨一無二專屬的個人3D數位分身，結合MyMoji專屬AR影像和LINE動態貼圖服務，並藉由分身完成能所不能的動作，未來還能放入元宇宙世界中漫遊。會場同步展出「OP響樂生活」專區，提供串流影音及獨家雲端遊戲平台GeForce NOW的沉浸式娛樂體驗。

遠傳以「遠傳心生活」串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用，於現場打造5G智慧生活圈體驗。為了讓用戶體驗差異化服務與獨家福利，遠傳展位提供民眾加入「遠傳心生活」用戶即可獲贈遠傳幣。不僅如此 ，遠傳深耕5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心技術，開發5G影音娛樂、5G遠距診療、居家健康照護等創新應用。本次展會，遠傳也參加交通部「5G智慧交通館」，以遠傳「大人物」技術打造全方位旅運服務，包含沉浸式觀光體驗、智慧看照、景點即時人流，呈現城市智慧升級、有效提升旅客安全與營運效率的解決方案。