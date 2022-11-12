台北市長候選人公辦政見發表會12日登場，今年共計12人參選創下歷史紀錄，而藍綠白「三腳督」中最先登場的無黨籍候選人黃珊珊，自信稱她是台北市即戰力，當選後隔天就能上班，她也集中火力向年輕選民喊話，呼籲年輕族群別再沈默，定要出門投票，「因為黃珊珊當選就是終結藍綠對立最好的方法。」

黃珊珊指出，參選台北市長是她人生中最重大的決定，從政初心是追求真主自由、公平正義，她就讀台大法律系時恰好碰到野百合學運，但身為轉系生的她不敢罷課前往抗議，但時任教授黃茂榮期許學生未來能進入體制改革不公不義，自此她用功唸書、勇於參政，議員一當就是21年，期間提供義務法律服務，後進入市府為民眾服務。

談及參選政見，黃珊珊指出，她曾發表過9次政見，相關內容已製成政策白皮書，並於今日上網公告、列印成冊發給市民，內容提及首都再進化、城市再生等，包括拆除第一殯儀館、加速社子島開發、大巨蛋完工成為最大運動場及五大市場改建。

黃珊珊提到，她過去擔任義務法扶時，幫助的都是付不出律師費的弱小市民，有民眾會來說聲謝謝，或煮一碗雞湯表達謝意，「當時覺得它是全世界最美味的雞湯」，她感性說道，幫助別人是自己一生志業、也是信仰，希望城市裡的每個人都能得到公平對待，而接受雞湯並非為了私利，是為增添力氣幫助更多人。

黃珊珊強調，許多民眾焦慮地觀察誰最適合當台北市長，而她歷經司法、行政、立法訓練，所有候選人中只有她能無縫接軌、立刻上工，台北市長必須具備即戰力，沒有時間來等某個人來做實習市長。

「過去台北市已成功超越藍綠，大家不想走回頭路，就應讓政治改變繼續下去。」黃珊珊喊話，未來的世界應交給年輕人，而支持她的大多也是年輕人，自己知道年輕人對於未來都很焦慮，因為他們的父母親可能都投給藍、綠，「為什麼這些年輕人沒有聽父母的話？這是有原因的」。

黃珊珊喊話，年輕人別再沈默，這群人的聲音要被看見，「如果不出來投票，藍綠兩黨不可能相信你們可以影響他們的決定。」若市民不希望讓台北再走回頭路，就在26日出來投票，因為黃珊珊的當選就是終結藍綠對立最好的方法。