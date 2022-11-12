32歲央視女記者王冰冰有最美女記者封號，她外型甜美清新，得到一堆粉絲追捧，然而今年7月傳出名花有主，與小她5歲、首位獲得男子仰式世界冠軍的大陸選手徐嘉余在朋友圈放閃，更沒想到的是一周後有位自稱是徐嘉余正牌女友的網友爆料，稱王冰冰是小三，是徐嘉余劈腿追求成功，近日，網上傳出王冰冰近況，指她雖沒被電視台革職，但卻遭調回當地方文字記者，不能在鏡頭前露臉了。

王冰冰2008年進入吉林大學文學院播音與主持藝術專業，4年後畢業就加入報社，2016年改到央視當出鏡記者，雖然去年爆紅後被起底有過一段婚姻，仍不減她的高人氣，今年7月網上傳出王冰冰在朋友圈發文，寫下：「那就在一起，黃昏與四季，徐先生，餘生請多忍耐我～」，公開宣布和體育選手徐嘉余交往。

傳聞王冰冰被調回當地方文字記者，不能再出現在鏡頭前。（圖／翻攝自學不會玩滑板、哈俠微博）

隨後，徐嘉余也換了情侶頭像，簽名檔寫下：「心無旁騖，唯有冰冰」，同步公開交往，網友更找出過去兩人因採訪結緣後，男方不僅在訪問時猛跟王冰冰要電話，事後還寫下：「心是冰冰的」。但7天後自稱是徐嘉余前女友的人爆料，指自己早在2019年就跟徐嘉余交往，起先為了保護男友沒公開關係，然而徐嘉余認識王冰冰後整個魂就被對方吸走，更放話想為追求王冰冰分手。

5個月過去，王冰冰的微博沒再更新，有知情人稱她記者生涯全毀，「調回地方了，做幕後文字記者。在螢幕上也不會看見她了，畢竟那件事影響滿大」，引來網友反應：「某視之前拿著她瘋狂出鏡蹭流量，現在就這點小事，惹上了點輿論，就封殺？」、「我的天，她的前途就這麼沒了嗎」、「那件事從頭到尾冰冰她都沒說過一句話，受傷的總是遵守規則的人」、「這就是央視，對央視失望了」。