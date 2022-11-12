警方11日晚進行周遭路線擴大臨檢。（警方提供）

艋舺青山宮靈安尊王，將於13日至15日舉行日間遶境及夜間暗訪，是北市萬華區每年盛大活動，預計將吸引至少3000名信眾及各地宮廟陣頭成員前往，為避免聚眾滋事鬥毆情形發生，萬華警分局11日夜間進行擴大臨檢，針對各大迎神紅壇、聚眾場所及周遭道路執行臨、路檢，確保轄內治安秩序穩定並建立優質傳統廟會文化。

青山宮尊王13日大遶境 萬華警全面大擴檢

萬華分局表示，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生拉扯推擠，衍生互看不爽、聚眾鬥毆事件，針對即將進行的青山宮遶境，警方在活動兩週前，便向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人，宣導自主管理、降低噪音、嚴禁鬥毆，勿佔用未經申請道路等要求，希望警民協力，提升「廟會文化及艋舺形象」。

警方11日晚，在和平西路、環河南路、艋舺大道沿線，針對各紅壇及其周遭執行臨、路檢及宣導。分局長謝宗宏強調，廟會慶典嚴禁打架滋事、提供酒類、毒品或迷幻藥，嚴禁穿著幫派制服或攜帶旗幟及任何器械（含無正當理由攜帶球棒等）參加活動，違者將依法蒐證嚴辦，期盼遶境盛事圓滿成功，建立宮廟文化的正面形象。