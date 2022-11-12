新北市二重國民小學今(12)日喜迎120歲生日，辦理「跨越雙甲子，念戀二重、樂活二重」雙甲子校慶系列活動，新北市代理市長陳純敬親自送上生日祝福，現場也邀請歷屆校友、社區民眾與全校師生共襄盛舉，現場氣氛溫馨熱鬧，二重雙甲子意義深遠而非凡。

二重國小雙甲子校慶以「跨越雙甲子，念戀二重、樂活二重」為主題，規劃一系列校慶活動，其中「念戀二重」透過美術展的方式呈現校史文物及校園老照片，並展列STEAM智慧教育創藝成果，進行老校風華主題美術展覽，讓參觀的親師生彷彿進入了時光隧道，品味雋永的二重；「樂活二重」透過社區快閃音樂響宴、感恩「祈」BIKE、跨越雙甲子RUN RUN RUN等活動，充分展現學校健康活力與永續新氣象。

陳純敬表示，二重國小自1993年起即成為新北市羽球重點發展學校，至今已成為羽球運動推廣的重點搖籃學校，培養出許多羽球專業運動員，在全國羽球團體錦標賽及全國國小盃羽球錦標賽等各項競賽中均獲得優異成績，近年也逐步結合雙語實驗課程計畫，引進數位外師，共同推動CLIL雙語教學，將羽球特色課程融合雙語，讓學生在浸潤式英語學習情境中，也能學習羽球運動知能，期待二重國小未來能培育更多具國際素養的莘莘學子。

二重國小校長吳正雄表示，學校近年積極推動多元適性閱讀教育，除定期充實圖書，更配合特色圖書館推展兒童閱讀活動、讀報教育及閱讀寫作月賽等活動，提供學生多元的學習環境，型塑「閱讀」特色校本課程，已連續多年榮獲新北市閱讀績優學校。未來學校將為低年級學童設置專屬圖書館，提供適性閱讀的書籍與環境，培育孩子、紮根閱讀素養。

二重國小發展多元特色課程及活動，曾獲得教育部全國特色學校新興優質獎、新北市品德教育績優學校、新北市特色學校新北樂活之星等獎項，持續落實學校教育願景，近年更榮獲新北市低碳校園認證金熊獎、校務評鑑金質獎優質學校之榮耀，辦學績效卓越，深獲親師生的肯定。