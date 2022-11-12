智崴(5263)i-Ride飛行劇院11月11日推出《會飛的清明上河圖》沉浸體驗展，以全球最先進的體感設備，帶領觀眾雙腳騰空，沿著千年前全世界最熱鬧大城-北宋汴京的天際線飛翔，俯瞰及領略當時的富庶與繁華。

《清明上河圖》為中國十大傳世名畫之一，由北宋張擇端所繪製，現存放於北京故宮博物院，完成後相繼被繪製成不同摹本，最具代表的包括台北國立故宮博物院的清院本《清明上河圖》及遼寧博物館的仇英本《清明上河圖》。原畫以汴京為背景，繪出了當時商業、建築、交通等生活景象，饒富北宋歷史的文獻價值。有別於2D平面的方式欣賞，將帶領觀眾凌空飛進畫中，映入眼簾的無論是彩樓歡門的鬧市街景、高檔酒樓的孫羊正店、還是畫中最為吸睛的虹橋等，從破曉到華燈初上，一秒穿越到千年前的北宋時空。

由於打破坊市制度且放寬宵禁時間，使得汴京商業活動發達，城市中林立著茶館酒樓及勾欄瓦舍。檔期期間，i-Ride飛行劇院也打造成一座汴京大酒樓。服務員化身為店小二，引領觀眾穿梭在燈籠廊道並走入閣樓，除了品嘗白茶、用味覺感受流傳千年的茶文化，更透過互動設計，摸出北宋時期的特色美食，並認識當時獨有只能看不能吃的看盤文化。現場更提供仿古華服，女生可體驗褙子加抹胸的經典穿搭，男生則可化身《夢華錄》裡晉升五品官的顧千帆身著朱紅色官服及官帽。《會飛的清明上河圖》沉浸體驗展讓觀眾輕鬆一秒變身古裝劇男女主角，更可拍下難得的穿越紀念照。

在整場體驗過程中，除了有好玩的北宋美食文化及服裝體驗之外，更有許多關於北宋歷史及清明上河圖相關知識補充。在展場更規畫「你不知道的清明上河圖」展區，攜手小典藏出版，及插畫家黃麗珍授權的精美插畫，娓娓闡述清明上河圖的眾多分身。讓大朋友及小朋友除了驚喜的飛行體驗之外，更能在沉浸體驗過程中獲得滿滿的知識能量。