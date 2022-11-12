民進黨台中市長候選人蔡其昌上午與市議員施志昌共同來到大甲第二公有市場掃街拜票。（陳世宗攝）

蔡其昌指出，昨天雙11節日最熱銷的商品就是「谷關空氣瓶」，這就是台中人的悲哀？(陳世宗攝)

九合一選戰進入最後廝殺！台中市空汙議題再度淪為藍綠攻防焦點。民進黨台中市長候選人蔡其昌今天批評過去4年，台中空汙品質改善排名從第11名掉到第12名，昨天雙11節日最熱銷的商品就是「谷關空氣瓶」，這就是台中人的悲哀？環保局強調，台中市空氣品均創下歷年最佳紀錄。

空汙議題綠營再批谷關空氣瓶？ 環保局：中市創歷年最佳紀錄

民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天到大甲第二市場拜票，媒體詢問今天空汙似乎更嚴重，副院長的看法？

蔡其昌表示，「市長換人，空氣換新」是盧市長講的，過去四年執政，台中空汙品質改善排名從第11名掉到第12名也是鐵錚錚的事實，這幾天的空氣品質這麼差，市民朋友覺得昨天雙11節日，最熱銷的商品就是「谷關空氣瓶」，這就是台中人的悲哀。

蔡其昌指出，這是盧市長最大的政見跳票，四年前開了一張芭樂票，如果亂開選舉支票大家還要讓她連任，這是對民主最大的危機，只有選民透過選票教訓亂開支票的政治人物，台中市才會越來越好、越來越進步。

中市府新聞局長鄭照新表示，今天中南部同受不良空品所苦，切莫因為選舉發表幸災樂禍言論，相信受空品不良所苦更加嚴重的台南、高雄兩都，不會認同蔡副院長的言論，否則蔡副院長等於是在攻擊所有中南部行政首長。

環保局指出，近日環境風場轉吹東風影響中南部空氣品質，市府已提前啟動應變措施，包括已通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強稽查固定污染源（如中火、中龍、台中酒廠、焚化廠等大型污染源）、移動污染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散污染源（營建工地、堆置場、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。

環保局說，市長盧秀燕上任後，以「先公後私、先大後小」原則，執行「藍天白雲行動計畫」，致力改善空氣品質。台中今年空品PM2.5 截至今年11月11日，台中市PM2.5濃度為12.8微克，已達國家標準15微克之下，是中南部第一個達到國家標準的縣市，相較於4年前107年同期19.0微克改善6.2微克，改善率32％；空品不良日(AQI＞100)也從56天減至11天，改善率80％，均創下歷年最佳紀錄。