空汙議題綠營再批谷關空氣瓶？ 環保局：中市創歷年最佳紀錄

九合一選戰進入最後廝殺！台中市空汙議題再度淪為藍綠攻防焦點。民進黨台中市長候選人蔡其昌今天批評過去4年，台中空汙品質改善排名從第11名掉到第12名，昨天雙11節日最熱銷的商品就是「谷關空氣瓶」，這就是台中人的悲哀？環保局強調，台中市空氣品均創下歷年最佳紀錄。
民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天到大甲第二市場拜票，媒體詢問今天空汙似乎更嚴重，副院長的看法？
蔡其昌表示，「市長換人，空氣換新」是盧市長講的，過去四年執政，台中空汙品質改善排名從第11名掉到第12名也是鐵錚錚的事實，這幾天的空氣品質這麼差，市民朋友覺得昨天雙11節日，最熱銷的商品就是「谷關空氣瓶」，這就是台中人的悲哀。
蔡其昌指出，這是盧市長最大的政見跳票，四年前開了一張芭樂票，如果亂開選舉支票大家還要讓她連任，這是對民主最大的危機，只有選民透過選票教訓亂開支票的政治人物，台中市才會越來越好、越來越進步。
中市府新聞局長鄭照新表示，今天中南部同受不良空品所苦，切莫因為選舉發表幸災樂禍言論，相信受空品不良所苦更加嚴重的台南、高雄兩都，不會認同蔡副院長的言論，否則蔡副院長等於是在攻擊所有中南部行政首長。
環保局指出，近日環境風場轉吹東風影響中南部空氣品質，市府已提前啟動應變措施，包括已通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強稽查固定污染源（如中火、中龍、台中酒廠、焚化廠等大型污染源）、移動污染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散污染源（營建工地、堆置場、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。
環保局說，市長盧秀燕上任後，以「先公後私、先大後小」原則，執行「藍天白雲行動計畫」，致力改善空氣品質。台中今年空品PM2.5 截至今年11月11日，台中市PM2.5濃度為12.8微克，已達國家標準15微克之下，是中南部第一個達到國家標準的縣市，相較於4年前107年同期19.0微克改善6.2微克，改善率32％；空品不良日(AQI＞100)也從56天減至11天，改善率80％，均創下歷年最佳紀錄。
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