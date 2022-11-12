接近期中考時有些學生會衝刺讀書，亡羊補牢，一名網友日前期中考，考前老師宣布能帶一張A4紙當小抄，結果有同學把這張紙發揮得淋漓盡致，兩面全部寫滿，全部內容都盡可能抄進去，密密麻麻的字連網友們看了都佩服不已。

這名網友在Dcard表示，原來期中考能把人逼出超能力，考試當天大家都帶了老師規定的一張A4紙小抄，沒想到竟然有同學在A4紙上寫滿數千字，還中英文夾雜、畫圖表，讓原PO深感佩服，直呼「考卷還沒寫完，我的眼大概已經瞎了」。

小抄照片曝光後，許多網友看完都跪了，「寫完小抄大概也能考滿分了」、「好好笑，我之前也有遇過只能帶一張A4紙的，幾乎全班都寫成這樣，直接考驗一個人能寫出多小的字」、「人類果然有無限可能」、「做過這種事一次，但考試的時候沒看小抄半次，考卷根本寫不完」。

還有人分享修課時寫的A4紙筆記，讓人看傻。(翻攝自Dcard)

還有網友分享自己以前修「數位訊號處理」課程的A4紙筆記，紙上寫滿數學公式與電路圖，還非常工整，網友們都看呆，直言「你是鬼吧！」、「眼睛還好嗎」、「同學，我贊助你一張A4，換一張紙記筆記吧」。