高雄近年力拚轉型為S科技廊帶，教授提問高雄在淨零碳排及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）趨勢浪潮下，轉型為S科技廊帶核心熱區時，該如何堅持農地保存、農漁產品高值化等問題。無黨籍候選人曾尹儷表示，政府在應提早做準備，目前在輔導農業上進展步伐很緩慢，指出政府作為不夠，應要檢討運作、規畫、成果評估等，才能解決問題。

今日下午2時於左營區蓮潭會館舉行政見發表會，第二階段提問環節，國立中山大學教授郭坤瑞提問，當高雄在淨零碳排及ESG趨勢浪潮下，轉型為S科技廊帶核心熱區時，土地需求、開發壓力大，高雄如何堅持農地的保存，避免農地、林地、魚塭減少，讓農、漁業產值高值化，保障農、漁民所得，同時也讓森林、海洋、土壤碳匯成為新經濟的一環？

曾尹儷表示，過去有過幾次機會邀請美國食品批發商原高雄縣區參觀薯片、果乾廠商，實地看產品，但批發商給出答案為烘乾、加工的技術未達進口標準，那時候她思考，這麼多年，可以遇見很多水果滯銷會做成水果乾、加工產品，為什麼我們沒有辦法提早做技術升級，幫忙這些農業等產業升級。

曾尹儷說，這已經快10年前事情，現在也看到很多農村創生、青農回到原縣區裡，又發覺到，雖然現在的產品、品質精進了，但在價格上是沒辦法競爭的，以前出口時候，芒果沒辦法跟墨西哥等國家競爭，在價格、品質上，如何做到跟國際市場競爭。

曾尹儷反問，10幾年來不知道政府有何規畫、進展，看起來目前進展步伐還是很緩慢，本國人到農產地區購買產品時，有些時候是連自己人都買不下去，這是在價格、品質、中間產銷制度面問題，政府要站在輔導、協助角色上，應提早輔導產業做準備做升級工作。

曾尹儷表示，參選過程當中，她一直強調政府規畫、政策、受眾對象是誰？如何讓受眾對象利益最大值化，在他們產業中過度，讓他們升級可以保有產業產值在，提醒政府作為不夠。

曾尹儷指出，民進黨政府說「有政府會做事｣，她質問「可能會做事，但做對了事嗎？做的事對產業有幫助？是回饋給民眾政績成果的事情嗎？｣ ，她提醒政府要好好思考，政府運作上，是不是每個局處可以分工、協調，不是本位主義，可以為不止是農業等產業，相關觀光旅遊業都可以跟農業融合在一起，做個多元化產業發展的計畫。

曾尹儷強調，市政府是不是可以整體協調起來，讓產業能走到國際的空間，這個舊市政府要加把勁，要先檢討政府運作功能、規畫功能、政策制度、成果評估，這些要先從政府先做好，才能有效解決問題。

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