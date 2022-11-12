高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，面對國立高雄師範大學教授游美慧提問落實社會平權的策略，陳其邁表示，他擔任市長時，相當關注性平、人權保障等議題，希望有更多外部監督的力量，督促市府落實人權保障，將高雄打造成友善城市。

游美慧提問，台灣已經簽屬國際人權公約，意味著各項政策及法律都努力要跟國際接軌，另方面聯合國17項可持續發展目標（SDGS）台灣也積極落實，連帶城市治理也應該有國際觀並注意公平正義等議題，想請問候選人有何具體政見或策略？

陳其邁回答，市府成立性平辦公室解決專責人力不足、沒有統合機制的狀況，並監督各局處落實人權保障。高雄市教育委員會近期也納入學生代表，因為學生作為學習及校園的主體，對於性平、人權保障等問題都扮演非常重要的角色。

陳其邁指出，他擔任市長時，許多身障團體會議都由他親自主持，他也時常告知市府同仁必須落實身障團體保障，身障人士的食衣住行遍布各局處，所以必須訂定明確指標，消除所有不平等或歧視的待遇。

陳其邁表示，他擔任市長2年多，他親自參與永續會或身障團體、社會安全網的相關會議，並成立性平辦公室，就是希望高雄成為性別平等、友善、尊重多元、人權保障的城市，他也希望有更多外部監督的力量，督促市府落實人權保障。