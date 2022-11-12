新北市美術館籌備處今舉行「混雜的氣味—再探九零前衛藝術」國際論壇，為期2天的學術論壇，邀請18位國內外藝術領域專家學者，探討90年代台灣前衛藝術的發展，並從全球脈絡檢視台灣和鄰近區域的互動關係。

文化局指出，新美館正在建設中，市府在籌備期間啟動多項研究及展覽推廣活動，這次學術論壇是藝術史研究計畫之一，也是建立在剛出版的展覽史專書《流變的展覽：北縣美展及前衛實驗》延伸討論，希望進一步描繪90年代台灣前衛藝術發展的豐富面貌，未來也會逐步建立新北前衛藝術文獻庫，開放研究資源，或邀請徵選全球研究者參與，活化歷史檔案，發掘更多元的藝術史觀。

其中，藝術史學者蔣伯欣在演講中分享，90年代前後本土到國際的現代化思維深刻影響了北美館及相關展覽，台北作為全球化過程中的「地方性」，則是90年代北縣美展和其周邊展開的實驗性與批判性探索，從中可窺見台灣的特質，以及大台北和亞洲城市當代藝術的共振。

另外，「展覽史與檔案的研究方法」場次，塞爾維亞策展人比利安娜·思瑞克也說明如何在主流歷史框架外，看見邊緣歷史敘事的重要性；劇場工作者周伶芝在「身體的反叛與再建」場次則討論都市原住民的身體和城市空間重組的對應關係。

台北教育大學副教授呂佩怡也在「空間的生產與再生產」場次，回顧台北縣的河流、盆邊主人兩場展覽案例，檢視90年代本土和國際意識的轉換；香港獨立音樂人郭達年在「書寫與出版的批判意識」場次，從音樂和書寫工作引申，思考民間的、邊緣的、反對建制的文化生態為何具有吸引力和社會作用。「混雜的氣味—再探九零前衛藝術」國際論壇活動資訊，請上新美館官網(https://ntcart.museum)查詢。