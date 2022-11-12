3號鄭匡宇上場則自稱自己是「激勵達人」，甚至還用日韓、英文說明自己的政見。（摘自台北市選舉委員會直播）

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會今早10點登場，12名候選人全到齊， 11號謝立康自稱是「美國自然醫學博士」，政見以健康為主，還帶領觀眾大跳「淋巴操」，相當拚命，有趣的是連現場旁邊的手語老師也跟著一起做動作。

上午場次由5號童文薰和11號謝立康打頭陣，接著7號蘇煥智和3號鄭匡宇；下午場次，8號黃珊珊和10號唐新民，1號張家豪、9號施奉先、4號黃聖峰、12號陳時中、2號王文娟及6號蔣萬安。

謝立康說，自己是美國自然醫學博士，20年過程協助上萬學生在慢病癌症康復，在大健康領域奮鬥20年，很有心得，想投入台北市長選戰，是觀看「捍衛戰士獨行俠」心得，他認為，自己就是捍衛戰士，必須透過選舉來捍衛台北、捍衛健康。

3號鄭匡宇上場則自稱自己是「激勵達人」，4年前曾參選台北市長的吳蕚洋推廣「蜂蜜檸檬」有推波助瀾效果，認為真正原因還是8年前柯文哲，以醫生素人身分選上台北市長，素人有可能當選只有在北市能創造這樣的奇蹟。

鄭匡宇說，上周電視辯論會沒受邀參加，沒機會跟藍綠白3位候選人辯論提問；還說自己蠻欣賞黃珊珊，但不滿黃在電視辯論會沒幫其他9位候選人發聲；鄭甚至用日韓、英文說明自己的政見，手語老師還一度無法翻譯，最後他還唱出一段段「台北的天空」結束政見發表會。