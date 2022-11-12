統一獅球星陳鏞基與胡金龍日前隨副總統賴清德一同出訪帛琉，賴清德在專機上透過機上廣播向訪問團發表談話，沒想到卻發生口誤，不小心將陳鏞基叫成陳金鋒，對此陳鏞基並不在意，還覺得十分榮幸能與「台灣之光」沾上邊，他打趣的說：「路人也都叫我金城武啊！」

陳鏞基今天來到彰化擔任「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」教練，指導小球員，談到日前隨賴清德一同出訪，認為是很不錯的經驗，「看了很多不同領域的東西，水產、醫療，增加了許多知識，讓自己的視野變得很廣。」

首度造訪帛琉就是隨副總統出訪，陳鏞基感到十分光榮，也造訪了許多景點，出訪第3天到了帛琉的棒球場捐贈物資，他透露帛琉的球場算是比較簡易的球場，有點像是高雄的立德棒球場，但因為受日資贊助，內野是人工草皮。

「聽說棒球是他們國家的第一運動，雖然他們全國人口才2萬人，但能感受到非常喜歡打棒球。」陳鏞基指出，帛琉當地沒有職業棒球隊，大家都是利用下班、課餘在晚上打球，比較像是社團、俱樂部性質。

在專機上發生的小插曲，陳鏞基不介意，「他（賴清德）要記得東西真的很多，每個人都會一時口誤，不會太在意啦！被叫陳金鋒是我的榮幸，能成為台灣之光。」他還開玩笑說，「反正路上也是有人叫我金城武。」

首次到帛琉陳鏞基被當地美景震懾住，「飛機要落地前，從窗外看下去，超藍的海跟珊瑚礁岩真的很漂亮，當地人也有建議我以後再來要去深潛，因為下面有很多沈船、會有熱帶魚。」他表示，之後有空一定會想要帶家人一起到帛琉度假、放鬆。

獅隊今年沒能闖進季後賽，年輕球員也開始進行秋訓，陳鏞基雖不用參與球隊訓練但仍有靠著游泳維持體能與肌力，他透露，每年休季期自己的訓練都有些不同，今年是游泳，去年則是皮拉提斯。