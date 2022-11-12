蘇雪林老師的毛筆字行雲流水，瀟灑靈動。（成大提供／洪榮志台南傳真）

文壇譽為「五四最後大師」的已故成功大學中文系教授蘇雪林，身後將生活文物與作品著作權捐給成大後，該校中文系特別整理出1個空間規畫為「蘇雪林教授研究室」，並以「詩文學海天地心」為題策展。展覽12日開幕，除邀請文學愛好者走入蘇雪林的世界，也盼望這些見證大時代歷史的有形及無形資產，能重返校園內的蘇雪林故居原貌呈現。

策展人成大中文系友黃華安指出，展場呈現蘇雪林一生波瀾，從五四運動到楚辭大家、從專制強硬的滿清政府到追尋開放的五四運動、從國共爭權到白色恐怖、從台灣反共抗俄到台灣解除報禁黨禁。在此一大時代之下，縱使外在環境動蕩，蘇雪林依然保持自身，堅持率真、執著的性格，將文學融入生命之中。

黃華安還說，蘇老師不僅文學造詣高，毛筆字也行雲流水，瀟灑靈動，從整理畫稿、手稿、日記中都可以看出，現場展示的學術文章也都是用毛筆字書寫。蘇老師更因勤儉生活經常利用廢紙作畫，但也能創造出高雅意境的山水畫，勾線、皴法、渲染技巧都非常厲害，像蘇老師這一代的文人，除了學問淵博之外，多方面跨領域的才情更令人感動。

成大指出，蘇雪林的故居已保留下來，至於如何配合周邊空間整體再造利用，目前還沒有定論。蘇雪林一生對台灣文化及教育貢獻極大，尤其在成大中文系任教18年，造就一批又一批的學生成為文學堅兵，她留下的文學作品、神話學及楚辭研究等，也成為台灣學術界研究的重要資材。歷屆中文系友及蘇雪林文學研究者，都盼望蘇雪林的故居，能還原生活場域完整見證。

成大中文系主任黃聖松說，蘇教授是見證「五四運動」時代軌跡最久的學者，在文學、教育及追求民主自由上具有指標意義；更重要的是，她儉樸生活、研究學問淡泊情懷，故居如能還原生活場域面貌，就能「看到蘇老師的清風傲骨」，未來與周邊環境整體規畫，一定能成為最大亮點。