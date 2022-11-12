民進黨市長候選人蔡其昌今天批說，國運中心法規有人口限制才能興建，盧市府連法規都不清楚。(陳世宗攝)

選舉是對政治人物總體檢！國民黨台中市長候選人盧秀燕昨晚紫雲巖造勢晚會，報告她上任前海線沒有國民運動中心，上任爭取清水國民暨兒童運動中心。民進黨市長候選人蔡其昌今天批說，國運中心法規有人口限制才能興建，盧市府連法規都不清楚？運動局強調，林佳龍前市長任內，台中港區依規範已符合三行政區達15萬人評估標準，4年前就可建置國運中心。

蔡其昌批盧市府不懂法規 李昱叡反諷林佳龍任內就可建未建

盧秀燕昨天稱擔任立委任內為北北屯區爭取國民運動中心，反而是清水都沒有，直到她上任才興建。媒體今天詢問蔡其昌的看法？

蔡其昌表示，市長如果連這個都不知道的話，她真的連當立委、市長的資格都沒有，國民運動中心的設置是有人口的限制，也就是多少人以上才能夠蓋國民運動中心，她連這個都不知道實在是離海線太遠了，海線的苦她都不懂，還拿來酸海線。

蔡其昌指出，海線正是因為人口不足，所以我們連爭取國民運動中心的條件都沒有，所以在蔡其昌的任內我們想辦法去突破，爭取到國民運動公園，我們必須改其他名稱才能得到跟市區一樣的待遇，這就是海線人的悲哀，卻被盧秀燕拿來嘲諷海線人。

蔡其昌說，海線人也繳稅，但海線人口達不到國民運動中心的法規，我們只能變向以其他方式爭取，所以從馬總統時代我們就不斷爭取在大甲建立一個國民運動公園，連盧秀燕市長都沒幫忙，這樣她還好意思拿出來說嘴，她實在離海線、離我們太遠。

運動局長李昱叡指出，台中市海線包含大甲區、大安區、外埔區、清水區、沙鹿區與梧棲區，市長盧秀燕上任後，沙鹿兒童運動中心今年5月啟用，清水國民暨兒童運動中心今年也已經動工興建中，預計2024年完工，將成為台中市第7座國民運動中心。

「不能說海線沒有興建運動場域」李昱叡指出，位於沙鹿區的「港區運動公園」，2018年底就啟用，是海線首座運動公園，且在前市長林佳龍任內，清水、沙鹿、梧棲區依教育部體育署「國民運動中心規劃參考準則」，已符合三行政區達15萬人評估標準，早在4年前已經可以建置國運中心。