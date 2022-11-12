許多人都有訂製姓名貼的經驗，但印出這款貼紙真的是讓人哭笑不得。一名爸爸表示，女兒日前訂製姓名貼時，因為和老闆溝通上有落差，收到成品後，發現上面竟然印著「二排」兩字，讓爸爸忍不住發文笑說，希望能找到名叫「二排」的民眾，願意免費贈送姓名貼。

原PO在臉書《爆廢公社》分享一張照片，只見一張粉色系的姓名貼，上面有超Q的卡通人物，不過全印著「二排」兩字，讓人看了摸不著頭緒。原PO表示，女兒去訂做姓名貼時，詢問老闆內容型式該怎麼填寫，老闆回應：「看要一排還是二排」。

不料，女兒誤會老闆的意思，以為是一張貼紙中要印一排或二排名字，因此寫下「二排」，結果老闆直接依照她寫的字製成姓名貼，讓原PO看了笑說：「全台灣有人叫二排的嗎？可以免費贈送」。

貼文曝光後，吸引上千網友按讚朝聖，留言笑說，「可以問看看餐飲業有沒有需要，稍微加工一下就可以變牛排」、「台語叫『李白』」、「老闆以為她當兵的」、「這老闆很不貼心耶，到底誰會叫二排」，不過也有人表示，貼紙的正確內容和使用需求只有當事人才知道，「你給老闆什麼訊息，他當然直接就做了」。