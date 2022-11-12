九合一選戰倒數不到20天，首都的選戰更是引起外界高度關注。日前作家周偉航表示「陳時中凝聚不了蔡英文的年輕票」，前立委林濁水今（12）日看完戴立安的民調後，就表示「不是『陳時中凝聚不了蔡英文的年輕票』，而是蔡英文已經沒有什麼年輕票了」，引發討論。

林濁水今日在臉書上表示，依戴立安民調指出，「大專學歷支持陳時中只有21%，研究所以上只有16%，這和民進黨過去不同；而蔣萬安在大學拿到33%，研究所拿到39%，這也和過去國民黨完全不同」，對於周偉航說「陳時中凝聚不了蔡英文的年輕票」，林濁水也分析，台北市民眾20歲至29歲對陳時中有好感的23.3%，對蔡英文也只有26%；但對黃珊珊有38.2%，對蔣萬安有42.7%。

林濁水更接著說，「研究所以上學歷對陳時中有好感的27%，對蔡英文也只有30.8%；但對蔣萬安有55.2%%，對黃珊珊更有64.8%，比蔡英文高了一倍多」，最後林濁水表示，可見不是「陳時中凝聚不了蔡英文的年輕票」，而是蔡英文己經沒有什麼年輕票了，「無論如何，要救陳時中，要找對方法」。