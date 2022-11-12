中國大陸總理李克強11日在柬埔寨金邊出席中國－東盟領導人會議發表演說提到，「這是我最後一次出席中國－東盟領導人會議，感謝東盟同事十年來給予我的支持與協助。」很高興參與、見證中國東盟（東協）關係發展的重要進程，留下了許多珍貴又美好的記憶。中國東盟關係是互利互惠的，雙方是搬不走的好鄰居、信得過的好朋友、拆不散的好夥伴。

李克強表示，自上世紀90年代初啟動對話關係以來，中國和東盟攜手前行，不斷取得豐碩成果，樹立地區合作共贏、共同發展的典範。去年11月，雙方舉行建立對話關係30周年紀念峰會，正式宣佈建立全面戰略夥伴關係。疫情發生近3年來，中國東盟貿易逆勢增長，目前已互為最大交易夥伴，雙向貿易額連創新高，2022年前10個月已達7984億美元，同比增長13.8％。共同推動區域全面經濟夥伴關係協定簽署實施，合力建設全球最大規模自貿區。

他強調，中國與東盟是命運與共、休戚相關的全面戰略夥伴，選邊站隊不應是雙方的選擇。在此提出推動貿易和投資自由化便利化。雙方已共同宣佈中國東盟自貿區3.0版談判正式啟動，要以此為契機，提升貿易投資合作品質和水準，實現產業鏈、供應鏈、價值鏈更深層次嵌合，讓更多東盟企業分享中國機遇。

李克強指出，今年是《南海各方行為宣言》簽署20周年。《宣言》是中國與東盟國家在南海問題上簽署的首份政治文件。20年來維護了南海總體和平穩定。完全有信心、有智慧、有能力把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中。有關各方應不斷完善海上對話機制，推進科研、環保、搜救、漁業、打擊跨國犯罪等領域務實合作，共同維護南海航行與飛越自由，保護好、利用好南海海洋資源，探討共同開發。中方願同東盟各國一道，根據包括《聯合國海洋法公約》等國際法，在相互尊重的基礎上妥善處理南海問題，共同做南海和平的守護者、南海友誼的建設者、南海合作的踐行者。