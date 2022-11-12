鹿港溪風華再現後，成觀光新亮點，1.5公里水岸景觀吸引人們流連忘返，鹿港東區扶輪社、福興東區扶輪社2022-2023年度，特別在親水公園捐建一座公廁，提供鄉親與遊客一個便利的盥洗空間，彰化縣長王惠美代表受贈。（吳敏菁攝）

鹿港溪風華再現後，成觀光新亮點，1.5公里水岸景觀吸引人們流連忘返，鹿港東區扶輪社、福興東區扶輪社2022-2023年度，特別在親水公園捐建一座公廁，提供鄉親與遊客一個便利的盥洗空間，彰化縣長王惠美代表受贈。（吳敏菁攝）

鹿港溪風華再現後，成觀光新亮點，1.5公里水岸景觀吸引人們流連忘返，鹿港東區扶輪社、福興東區扶輪社2022-2023年度，特別在親水公園捐建一座公廁，提供鄉親與遊客一個便利的盥洗空間，彰化縣長王惠美代表受贈。（吳敏菁攝）

鹿港溪風華再現後，成觀光新亮點，1.5公里水岸景觀吸引人們流連忘返，隨著停留的時間越多，給個「方便」的呼聲也高漲起來，鹿港東區扶輪社、福興東區扶輪社2022-2023年度，特別在親水公園捐建一座公廁，提供鄉親與遊客一個便利的盥洗空間，福興東區扶輪社並協助後續維護。

彰化縣長王惠美12日代表受贈，表示鹿港東區扶輪社集結大鹿港地區的企業家，多是學校家長會的成員，近年協助縣府捐助1000多萬獎助學金；福興東區扶輪社是企業家第二代與年輕的夥伴組成，至今已認養8處社區照顧關懷據點。目前彰化縣消除C肝達標率為107.2％，並持續推動中，感謝各區、國際扶輪支持，讓縣府在推動C肝的進度跑的最快，領先全國。

王惠美表示，這次捐贈是議員黃俊源牽線，捐贈總價160萬的鹿港溪親水公園廁所，提供鄉親與遊客一個便利的盥洗空間。並指出，過去唐山過台灣就是從鹿港溪上岸，非常具有歷史性，歷史變遷，成了條臭水溝，縣府規劃讓鹿港溪再現風華，拆除鹿港溪沿岸違規地上物、改善水質，人潮絡繹不絕，今年更爭取到洛津國小的全國首例地下停車場兼設蓄洪池工程，工程總經費2.2億，其中縣府自籌款8000萬，將停車與蓄洪問題一併解決，相信未來會更好更美。

鹿港鎮長許志宏表示，舊鹿港溪在彰化縣府的河川整治後成為鹿港觀光新亮點，鹿港東區扶輪社特捐贈一座鹿港溪親水公園廁所，提供運動的民眾及觀光遊客一個舒適的公廁。 有了公廁，停車空間也在規劃中，串聯老街舊城區，讓鹿港、福興更有吸引力。